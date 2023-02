Euro de cyclisme sur piste - Le Français Benjamin Thomas remporte l'omnium, Lindsay De Vylder septième

Thomas, pensionnaire de l'équipe Cofidis sur la route, a glané 162 points après le scratch, la course tempo, l'élimination et la course aux points. Il a devancé de 16 longueurs l'Italien Simone Consoni. Le Britannique Williams Perrett a terminé troisième (136), juste devant l'Allemand Roger Kluge (134) et l'Espagnol Sebastien Mora Verdi (129). Premier Belge, Lindsay De Vylder a pris la 7e place, avec 102 points. Le coureur de l'équipe Flanders-Baloise a successivement terminé 8e du scratch (26 pts), 11e de la course tempo (20 pts), 7e de l'élimination (28 pts) et 7e de la course aux points (28 pts). "J'ai perdu trop de points lors des deux premières épreuves", a-t-il déclaré à Sporza à l'issue de la compétition. "Je n'étais pas à 100% dans le scratch et la course tempo et c'est là que tout s'est dessiné. Je suis malgré tout satisfait de ma performance globale. Quand vous regardez ceux qui terminent devant moi, je ne peux pas me plaindre. Je peux aussi terminer plus haut si j'évite quelques erreurs." (Belga)