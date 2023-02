European Open de judo: Loïs Petit combattra pour le bronze à Sofia

Petit (IJF 64), exempté de premier tour, a démarré son tournoi par une victoire sur ippon contre la Macédonienne Teodora Dimeska, non classée, avant de chuter aux shidos contre la Française Anais Perrot (IJF 168) en quarts de finale. Exemptée du premier tour, Verstraeten (IJF 120) a remporté son premier combat sur ippon contre la Bulgare Aleksa Georgieva (IJF 167) avant de s'incliner en quarts de finale sur waza-ari contre l'Italienne Asia Avanzato (IJF 62). Dans un duel 100% belge en repêchages, Petit a pris le dessus sur Verstraeten grâce à un waza-ari pour décrocher un combat pour une médaille de bronze contre la Serbe Nevena Milic, non classée. Jente Verstraeten termine 7e. Eveline Delbaen (IJF 210) a elle débuté son parcours en -57 kg par une victoire aux shidos contre l'Ukrainienne Anastasiia Chyzhevska (IJF 137) avant de s'incliner sur ippon contre la Kosovare Flaka Loxha (IJF 41). En -66 kg, Robbe Demets (IJF 172) a été éliminé au deuxième tour après sa défaite sur ippon contre le Kazakh Nurzat Salimbayev, non classé. Au premier tour, Desmet avait battu sur waza-ari le Hongrois Bence Mathe (IJF 264). Dans la catégorie des -73 kg, Zelemkhan Batchaev (IJF 377) et Muslim Adashev, non classé, ont tous les deux été sortis au deuxième tour. Batchaev a d'abord battu le Bulgare Valentin Bonev, non classé, sur waza-ari avant de chuter sur ippon contre le Canadien Antoine Bouchard (IJF 48). Adashev a lui débuté par une victoire aux shidos contre le Kazakh Sayat Seitkaliyev, non classé, avant une défaite sur waza-ari contre Yevhen Honcharko (IJF 51). (Belga)