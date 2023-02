European Open de judo: Loïs Petit remporte la médaille de bronze à Sofia en -48 kg

Petit, 64e mondiale, s'est imposée sur ippon contre la Serbe Nevena Milic, non classée, après 1:48 de combat. La Tournaisienne de 23 ans avait décroché son combat pour le bronze après avoir battu Jente Verstraeten (IJF 120) en repêchage. Exemptée de premier tour, elle avait démarré son tournoi par une victoire sur ippon contre la Macédonienne Teodora Dimeska, non classée, avant de chuter aux shidos contre la Française Anais Perrot (IJF 168) en quarts de finale. Dimanche, quatre judokas belges seront engagés sur les tatamis dans la capitale bulgare avec Sophie Berger (-78 kg), Jarne Duyck (-81 kg), Karel Foubert (-90 kg) et Jitse Van Den Herrewegen (-90 kg). (Belga)