ITF Porto: Greet Minnen en finale d'un 40.000 dollars au Portugal

Greet Minnen, 25 ans, 185e mondiale, a battu en demi-finales la Russe de 19 ans, Maria Bondarenko (WTA 390), issue des qualifications, 6-3 et 6-0. La partie a duré un peu plus d'une heure (68 minutes). La Campinoise, 5e joueuse belge dans la hiérarchie, affrontera en finale dimanche la Croate Tara Wurth (N.8/WTA 189), 20 ans. Éliminée au premier tour des qualifications pour l'Open d'Australie, Greet Minnen n'a pas encore joué sur le circuit WTA cette saison. Elle a cependant remporté le tournoi ITF 60.000 dollars de Sunderland il y a dix jours. Minnen aura joué deux tournois WTA 125 depuis l'US Open l'an dernier. Greet Minnen compte 10 succès ITF à son palmarès, dont les deux derniers sont des 60.000 dollars, à Sunderland donc et à Altenkirchen en Allemagne l'an dernier. (Belga)