Johannes Boe décroche l'or sur le sprint, Thierry Langer meilleur Belge à la 56e place

Boe a bouclé les 10 km du sprint avec un chrono de 23:21.7 avec une faute au tir pour monter sur la plus haute marche d'un podium 100% norvégien. Tarjei Boe, le grand frère de Johannes, a pris la 2e place à 14.8 secondes (0 faute) devant Sturla Holm Laegreid, 3e à 39.9 secondes (1 faute). Thierry Langer a lui terminé 56e et meilleur Belge à 2:49.4 de Boe après avoir commis deux fautes au tir. Florent Claude s'est classé 67e à 3:07.9 (3 fautes) et César Beauvais 97e à 4:55.7 (2 fautes). Boe, 29 ans, remporte le troisième titre mondial de sa carrière sur le sprint après ceux de Kontiolahti en 2015 et d'Östersund en 2019. Au total, le quadruple champion olympique (sprint, départ groupé, relais et relais mixte) décroche sa 14e médaille d'or dans un championnat du monde. Il avait déjà remporté l'or avec le relais mixte mercredi à Oberhof. Vainqueur du sprint, Boe partira en tête de la poursuite prévue dimanche à 15h30. L'individuel est prévu mardi à 14h30 et le départ groupé le dimanche 19 février à 12h30. (Belga)