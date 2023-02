Jupiler Pro League - Pas de vainqueur mais un festival de buts dans la rencontre entre Westerlo et La Gantoise

Bolat a été le premier à s'illustrer en écartant un tir de Castro Montes (10e), mais il n'a rien pu faire face à Cuypers, qui a ouvert la marque sur pénalty en faveur des Buffalos (0-1, 14e) après une faute de main dans la surface. La joie gantoise a été de courte durée néanmoins, puisque De Cuyper a suivi une tête repoussée par Nardi pour conclure dans le but vide (1-1, 16e). Bolat a retardé l'échéance après un cafouillage de sa défense (26e), mais pour sa première sortie gantoise, Orban a redonné l'avantage aux siens d'une reprise de volée acrobatique sur un centre de Hong (1-2, 30e). Une nouvelle fois, Westerlo est parvenu à égaliser avec un centre-tir de Reynolds dévié sur le poteau par Nardi et arrivé chez Chadli, qui n'a pas hésité (2-2, 35e). Le portier gantois a évité le naufrage sur le dernier tir de la mi-temps de Vaesen (37e). Dès le retour des vestiaires, Van Eeno a permis à Westerlo de prendre les devants de manière cocasse, après plusieurs contres favorables et une phase confuse dans la défense gantoise (3-2, 48e). Mais le bal n'était pas fini, et Orban a inscrit un deuxième but d'une superbe frappe à la suite d'une passe lobée de Kums (3-3, 66e), manquant le triplé en croquant sa reprise (78e). Malgré les tentatives de part et d'autre, aucune des deux équipes n'est parvenue à arracher la victoire dans les dernières minutes. Les deux équipes, qui peuvent encore prétendre au top 4, voient leurs positions inchangées. La Gantoise est 5e avec 39 points, à 3 points de Bruges. Westerlo est 7e avec 36 points. (Belga)