La Suissesse Jasmine Flury créé la surprise et s'offre le titre en descente

Flury, 29 ans, a dévalé les 2.413 mètres de la piste Roc de Fer en 1:28.03, devançant d'à peine 4 centièmes l'Autrichienne Nina Ortlieb. La Suissesse Corinne Suter, championne du monde et championne olympique en titre, a complété le podium à 12/100e de sa compatriote. Viennent ensuite deux Autrichiennes, Cornelia Hütter, quatrième à 37/100e, et Mirjam Puchner, cinquième à 37/100e. La Slovène Ilka Stuhec, l'une des favorites, a fini sixième à 42/100e. L'Italienne Sofia Goggia, en tête de la Coupe du monde de descente avec quatre victoires en six courses disputées cette saison, a été disqualifiée après avoir enfourché une porte. Flury compte une victoire en Coupe du monde, au super-G de Saint-Moritz en 2017. En descente, elle était montée une fois sur le podium, l'an passé à Garmisch-Partenkirchen. Elle décroche sa première médaille dans un championnat du monde. (Belga)