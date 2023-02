Les Belges à l'étranger - L'AS Monaco de Philippe Clement s'offre le PSG et met la pression sur ses concurrents

Il n'aura fallu que quelques minutes avant que Monaco ne prenne la tête dans la rencontre avec un but de Golovin (4e). Rapidement, Ben Yedder a doublé la mise pour les Principautaires (18e), et il a ensuite répondu à la réduction du score de Zaire-Emery (39e) par une deuxième réalisation personnelle (45e+2). En deuxième période, aucune des deux équipes n'a trouvé le fond des filets. Ni Mbappé ni Messi n'étaient présents du côté parisien, tous les deux inquiétés par de récentes blessures. Eliot Matazo n'a bénéficié que de quelques minutes de jeu en fin de rencontre, en montant à la place de Camara dans les arrêts de jeu (90e+3). Le Paris Saint-Germain est toujours en tête de la Ligue 1 malgré une reprise difficile et trois défaites en championnat cette année. Les Parisiens ont 54 points, soit 7 de plus que Monaco, qui est talonné par Marseille et Lens à une longueur. Les deux poursuivants ont un match de retard sur le duo de tête. (Belga)