Les Belges à l'étranger - L'AZ Alkmaar étrille l'Excelsior et s'empare provisoirement de la tête du classement

L'AZ a pris son adversaire à la gorge dès la première période, en inscrivant cinq buts en dix-huit minutes. Un doublé de Mijnans (20e et 30e), et des réalisations de Karlsson (27e), Odgaard (35e) et Pavlidis (38e) ont assuré les trois points au club d'Alkmaar avant le retour aux vestiaires. Siebe Horemans était titulaire pour les visiteurs, mais il a été remplacé à la mi-temps. Son coéquipier et compatriote Jacky Donkor manquait sur la feuille de match pour une blessure au genou. Zinho Vanheusden a quant à lui été mis au repos du côté de l'AZ. L'AZ Alkmaar dépasse provisoirement Feyenoord au classement et prend la tête avec 44 points, 1 de plus que son dauphin. L'Excelsior flirte avec la zone rouge et se trouve actuellement à la 14e place avec 20 points, 4 de plus qu'Emmen, barragiste. (Belga)