Les scouts et guides flamands rencontrent aussi des problèmes pour organiser leur camp

Les mouvements de jeunesse francophones avaient indiqué plus tôt dans la semaine que 420 groupes représentant un total de 17.300 enfants étaient encore à la recherche d'un endroit pour planter leur tente cet été. Ce qui représente une augmentation par rapport à l'an dernier et le son de cloche est identique du côté des organisations de jeunesse flamandes. Différents facteurs expliquent cette situation, selon les mouvements de jeunesse. Les vacances d'été ont ainsi été raccourcies en Wallonie ce qui réduit également la durée pendant laquelle sont organisés les camps. Les scouts et guides flamands n'ont par ailleurs jamais connu autant de succès avec près de 90.000 membres inscrits. "Ce succès conduit à des groupes plus importants et à davantage de camps: l'offre et la demande sont sous pression", souligne le porte-parole Jan Van Reusel. En outre, une plus grande attention a été accordée ces dernières années, à l'hygiène et aux installations sanitaires, aux espaces de jeux, à l'accessibilité et à la sécurité. Il n'est pas toujours facile pour les propriétaires de sites de se conformer aux normes, selon les scouts et guides de Flandre. (Belga)