Merlier fête la naissance de son fils avec un succès: "je ne peux pas être plus heureux"

"Je suis père depuis presque deux semaines à présent, c'est pour ça que le résultat d'aujourd'hui est si spécial", a raconté Merlier. "Cette victoire est pour mon fils. Ok, j'ai déjà gagné un cyclocross le mois passé, mais j'avais vraiment envie de vivre cette sensation le plus rapidement possible sur la route et je suis ravi d'y être parvenu ici, lors de la toute première course par étapes avec l'équipe", a ajouté le coureur, qui disputait sa deuxième course sous les couleurs de Soudal Quick-Step. Merlier a franchi la ligne en mimant le geste du berceau pour dédier sa victoire à son fils. "Dans les derniers kilomètres, j'ai un peu perdu les gars, mais j'ai pu revenir", a poursuivi Merlier. "Et c'était facile de suivre Bert Van Lerberghe à partir de ce moment-là. Ensuite, dans le sprint, je suis parti un peu trop tôt, mais j'avais ce qu'il fallait pour garder la vitesse, et cela me donne beaucoup de confiance pour l'avenir." (Belga)