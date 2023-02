Niger: au moins 10 soldats tués dans une attaque djihadiste à la frontière du Mali

"Le vendredi 10 février, en fin de matinée un détachement de l'opération Almahaou, en patrouille dans la zone nord du département de Banibangou est tombé dans une embuscade complexe tendue par un groupe d'hommes armés terroristes", indique un communiqué du ministère, un terme généralement employé pour désigner les groupes jihadistes. Le bilan de cette attaque qui a eu lieu dans la localité d'Intagamey pourrait toutefois être bien plus lourd, le ministère évoquant "16 personnes disparues et 13 militaires blessés". Selon le communiqué, la riposte des soldats et "l'intervention prompte des vecteurs aériens" ont forcé les assaillants à se replier "vers un pays voisin", vraisemblablement le Mali, situé à quelques kilomètres de l'attaque. Le communiqué ne précise pas le nombre d'assaillants tués dans la riposte mais asssure que les assaillants ont emporté "plusieurs corps" dans leur repli. L'attaque s'est produite dans l'immense et instable région de Tillabéri, d'une superficie de 100.000 km2, qui se situe dans la zone dite "des trois frontières" aux confins du Niger, du Burkina Faso et du Mali. (Belga)