Thomas Meunier fait son retour avec le Borussia Dortmund qui s'impose à Brême

Dortmund s'est imposé au Weserstadion de Brême grâce à des buts de Bynoe-Gittens (67e) et Brandt (85e). Thomas Meunier a disputé quelques minutes en fin de match, en montant à la place de Ryerson (88e). Pour la première fois depuis le Mondial qatari, Meunier figurait sur la feuille de match dans une rencontre officielle du Borussia. Le Diable Rouge s'était blessé à l'entraînement à la mi-janvier, avant la reprise de la Bundesliga.. Il n'avait plus défendu les couleurs du BVB en championnat depuis le mois d'octobre. Toujours blessé, Julian Duranville n'a pas encore porté la vareuse jaune et noire depuis son départ en janvier du Sporting d'Anderlecht. Augsbourg et Arne Engels se sont quant à eux inclinés en déplacement à Mayence, 3-1. Après une vingtaine de minutes, Lee Jae-Sung (21e) et Onisiwo (24e) ont mis Mayence aux commandes, mais Demirovic a rapidement réduit l'écart sur pénalty (28e). Au retour des vestiaires, Lee Jae-Sung s'est fendu d'un doublé (52e) pour sceller la victoire des locaux. Arne Engels était titulaire pour la cinquième fois consécutive dans l'équipe d'Augsbourg. L'ancien Brugeois, transféré cet hiver, s'est directement imposé en tant que titulaire dans le club allemand après avoir disputé la première partie de saison avec le Club NXT, en Challenger Pro League. Il a été remplacé à la 62e minute. Au classement, Dortmund remonte provisoirement à la 2e place (40 points). Brême est en 9e position avec 29 points, 1 point de plus que Mayence, 11e. Augsbourg est 13e avec 21 points. (Belga)