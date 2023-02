Tour de Murcie - Ben Turner dompte la bosse finale, Jordi Meeus troisième

En raison de la neige, les organisateurs supprimaient du parcours l'ascension principale, la Collado Bermejo, et la remplaçait par la Cola del Caballo. La course, réduit d'une dizaine de kilomètres, faisait dès lors 183,5 kilomètres. L'Alto El Cedacero (5,5 km à 5,4 pour-cent), à 20 km de la ligne, prenait un rôle plus important. Avant d'en arriver là, l'Espagnol Ivan Romeo (Movistar) et l'Australien Harry Sweeny (Lotto Dstny) s'étaient échappés en début de course. Ils étaient ensuite rejoints par deux autres Espagnols de l'équipe Electro Hiper Europa, Mateu Esterlich et Jose Maria Garcia Soriano, ainsi que par le Français Paul Ourselin (TotalEnergies). Sans Ourselin, lâché, les quatre hommes de tête abordaient les 30 derniers kilomètres avec trois minutes d'avance sur le peloton. Dernier rescapé de l'échappée, Sweeny était repris à 15 bornes de la ligne. L'arrivée sur l'Alto Parque Torres était en légère montée (900 mètres à 2,1 pour cent). Ben Turner domptait cette bosse pour décrocher, à 23 ans, sa première victoire professionnelle. Le Britannique devançait Simon Clarke et Jordi Meeus. Le Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ) prenait la quatrième place, devant l'Italien Matteo Trentin (UAE Team Emirates). Trois Belges se classaient dans le top-10 : Tim Wellens (UAE Team Emirates) sixième, Loïc Vliegen (Intermarché-Circus-Wanty) huitième et Milan Menten (Lotto Dstny) neuvième. Turner, qui offre à INEOS Grenadier un troisième succès cette saison, succède au palmarès à l'Italien Alessandro Covi. (Belga)