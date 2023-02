Un incendie de toiture a partiellement détruit une maison à Watermael-Boitsfort vendredi

"Le grenier n'avait pas d'accès intérieur, nous avons donc dû éteindre le feu par l'extérieur via nos auto-échelles", a expliqué samedi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Nous avons toutefois dû faire appel à la police pour faire enlever des véhicules afin de positionner nos échelles. Ceux-ci n'étaient pas mal stationnés, mais la configuration des lieux nous empêchait d'agir s'ils n'étaient pas déplacés", a-t-il détaillé. "Nous avons pu éteindre le feu et éviter, de justesse, une propagation vers les maisons voisines. Par ailleurs, aucune personne n'a été blessée", a poursuivi Walter Derieuw. Quant à l'origine de l'incendie, il s'agit probablement d'un feu de cheminée, selon les pompiers. Un feu ouvert est installé au rez-de-chaussée de cette habitation et était actif lors de l'incendie. Les pompiers insistent sur la nécessité de procéder régulièrement au ramonage des cheminées lorsque l'on utilise un poêle ou un feu ouvert. (Belga)