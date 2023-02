Vague de chaleur sans précédent depuis six décennies en Argentine

Depuis quelques jours, le pays enregistre sa huitième vague de chaleur depuis le début de l'été austral, avec des températures de près de 40°C, alors que sur la dernière décennie, chaque saison n'en comptait que quatre ou cinq, rappelle le SMN. En comparant toutes les périodes allant de novembre à janvier, la période actuelle 2022-2023 est la plus chaude depuis 1961, avec en moyenne 1,7°C de plus. "Une seule vague de chaleur fait partie de la variabilité climatique normale. Mais avec le changement climatique, on observe des vagues plus persistantes et plus intenses sur tous les continents", a commenté pour l'AFP le météorologue Enzeo Campetella. A Buenos Aires, le mercure montait à 36°C dans la matinée, et devait encore grimper jusqu'à 38°C en cours de journée, un record pour un mois de février en 61 ans. Ces vagues de chaleur ont débuté en novembre. Le SMN a émis samedi une "alerte orange" aux températures extrêmes (effets modérés à forts sur la santé) dans les provinces de Corrientes, Misiones, San Luis, Mendoza, La Pampa et Buenos Aires, et "alerte jaune" (effets faibles à modérés pour la santé) pour celles de Cordoba, Entre Rios y San Juan. En Patagonie (sud), les températures ont atteint un pic de 42°C jeudi sur la partie côtière de la province de Rio Negro. (Belga)