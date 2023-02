Victoires de la Musique 2023 - La chanteuse belge Angèle sacrée artiste féminine de l'année

Angèle était en lice dans cette catégorie avec les chanteuses Izïa et Pomme. La Belge de 27 ans peut se targuer de cinq Victoires dans sa carrière. Peu avant, Angèle avait en effet déjà reçu la Victoire de la musique de l'album le plus streamé pour une artiste, pour son opus "Nonante-cinq". Celui-ci est aussi nommé dans la catégorie meilleure album, tout comme "Multitude" du chanteur belge Stromae. Le jury avait déjà couronné la carrière ce dernier en début de soirée, en lui attribuant le prix de l'artiste masculin. Des Victoires ont cependant échappé à deux autres Belges, Mentissa et Pierre de Maere, en lice respectivement dans les catégories Révélation féminine et Chanson originale (dans laquelle Stromae était aussi nommé). Pierre de Maere a toutefois été célébré comme révélation masculine de l'année. (Belga)