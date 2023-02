WRC - Rallye de Suède - Thierry Neuville termine la journée par trois scratchs et remonte à la 3e place

Le Saint-Vithois a signé quatre scratchs samedi, lui qui avait déjà entamé sa journée en dominant l'ES9 à Norrby (12.54 km). Sixième à la mi-journée, Neuville a ensuite grimpé jusqu'en troisième place en se montrant le plus rapide sur les spéciales de Floda 2 (28,25 km), Savar 2 (17,28 km) et Umea 1 (10,08 km). Le Belge est désormais troisième, à 23.7 secondes de l'Estonien Ott Tänak (Ford). L'Irlandais Craig Breen (Hyundai), en tête vendredi soir, est 2e à 8.6 de Tänak. Nicolas Gilsoul, copilote du Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma), est lui 6e, à 2:28.1 de Tänak. Le Rallye de Suède s'achève dimanche par trois spéciales, celle de Västervik (26.48 km) qui sera à répéter deux fois, et Umea 2 (10,08 km), qui servira de Power Stage. En 2022, Neuville avait terminé 2e en Suède, derrière le Finlandais Kalle Rovanperä. Devenu champion du monde par la suite, le pilote Toyota est 4e au classement, à moins de quatre secondes du Belge. (Belga)