Allemagne: le SPD de Scholz aborde fragilisé une élection dans son fief berlinois

Le parti social-démocrate d'Olaf Scholz aborde fragilisé une élection locale dimanche à Berlin, un fief qu'il dirige depuis plus de 20 ans.

Les sociaux-démocrates étaient arrivés en tête lors du dernier scrutin dans la capitale le 26 septembre 2021. Mais le chaos et les nombreux dysfonctionnements qui avaient entouré ce vote, organisé dans une ville paralysée ce jour-là par le marathon annuel, ont entraîné son annulation.

Quelque 2,5 millions de Berlinois sont donc de nouveau appelés aux urnes dimanche pour élire députés de la capitale au Bundestag et membres du parlement local.

Les derniers sondages placent l'opposition conservatrice CDU en tête, avec environ 26%, devant les Verts (18%) et les sociaux-démocrates, en tête en 2021 mais désormais troisièmes (17%).

Si la tendance se confirme, ce serait la première fois depuis 22 ans que la CDU arriverait en première position à Berlin.

- Observateurs internationaux -

Le SPD, conduit par l'actuelle maire Franziska Giffey, peut toutefois espérer garder les rênes de la ville au sein de la coalition formée depuis 2016 avec les écologistes et la gauche radicale Die Linke.

Ces deux formations sont peu enclines à forger une alliance avec les conservateurs, menés par un ancien agent d'assurance, Kai Wegner.

Cette élection, sans remettre en cause la coalition au pouvoir en Allemagne autour de M. Scholz, pourrait toutefois fragiliser le chancelier. Berlin est en effet un Etat-région à part entière et un éventuel changement de majorité aurait des répercussions sur une des deux chambres du parlement, le Bundesrat, représentant les 16 Länder.

"Beaucoup de choses ont changé" depuis le vote de 2021, estime Thorsten Faas, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Berlin.

Le mécontentement grandit en effet dans la capitale, en particulier autour de la sensible question du logement, avec de fortes hausses des loyers, dans le neuf comme l'ancien, ces deux dernières années. L'afflux de réfugiés, en particulier ukrainiens, a aussi des répercussions.

La situation scolaire n'est pas non plus satisfaisante. Les élèves berlinois obtiennent ainsi des résultats en-deçà de la moyenne nationale en allemand et en mathématiques, selon l'Institut pour le développement de la qualité dans l'éducation (IQB).

Les nombreuses scènes de chaos la nuit du Nouvel an, avec des pompiers et policiers visés par des feux d'artifice dans certains quartiers, ont aussi choqué la population et alimenté la grogne contre la majorité sortante.

L'élection de dimanche se déroulera sous le regard attentif d'observateurs internationaux du Conseil de l'Europe, invités par la ville elle-même pour rétablir la confiance.

Berlin a également fait appel à quelque 42.000 assistants électoraux – 8.000 de plus que la dernière fois – et prévoit de donner aux bureaux de vote des bulletins de vote supplémentaires pour éviter les pénuries.