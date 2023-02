Chypre: l'ex-chef de la diplomatie Christodoulides remporte la présidentielle

Agé de 49 ans, cet homme qui était soutenu par des partis du centre est le plus jeune chef d'Etat jamais élu à la tête de Chypre. Il obtient 51,92% (soit 204.680 voix) devançant son rival, Andreas Mavroyiannis, qui a été crédité de 48,08%, selon le service électoral du gouvernement. Le taux de participation s'est élevé à 72,2%. Dans une déclaration à la presse, M. Mavroyiannis a concédé sa défaite, félicitant M. Christodoulides. "Aujourd'hui c'est la fin d'un voyage, d'un beau voyage que j'ai fait avec des milliers de personnes", a-t-il dit. "Je resterai un citoyen actif". L'élection avait été présentée comme serrée: Nikos Christodoulides, chef de la diplomatie entre 2018 et 2022, était arrivé en tête au premier tour, le 5 février, avec 32,04% des suffrages, devançant de peu un autre diplomate chevronné, Andreas Mavroyiannis, 66 ans (29,59%), ancien ambassadeur en France et en Irlande. Le premier, soutenu par les partis centristes, comme le deuxième, appuyé par le parti communiste Akel, première force d'opposition du pays, se présentaient comme indépendants. (Belga)