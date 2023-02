Coupe du monde de shorttrack - Hanne Desmet remporte 9.000 dollars grâce à sa 3e place au classement général

Chez les dames, c'est la Néerlandaise Suzanne Schulting qui a été récompensée tandis que Hanne Desmet a terminé à la 3e place, lui permettant de gagner 9.000 dollars (8.437 euros). Au classement du 1.500 m, Desmet a terminé 2e et 3e sur 1.000 m. Chez les messieurs, Stijn Desmet a terminé à la 12e place du classement général, remporté par le Sud-Coréen Ji Won Park. Il a aussi pris la 5e place au classement du 1.500 m. "Une telle saison avec un championnat d'Europe et six manches de Coupe du monde, c'est assez éprouvant", a expliqué Stijn Desmet qui devra recharger les batteries à un mois des championnats du monde à Séoul en Corée du Sud. "Les finales A seront le principal objectif mais il faudra être en forme." Le relais mixte a lui terminé à la 3e place du classement général. (Belga)