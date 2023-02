Cross Cup - Isaac Kimeli dominateur à Diest : "Le plan était de ne pas gaspiller trop d'énergie"

Kimeli s'est défait de Guilllaume Grimard dans les derniers hectomètres grâce à une dernière accélération. "Ces cross me servent d'entraînement. Je trouve ça un peu ennuyeux de passer tout l'hiver sans disputer de course. Je n'ai pas voulu me mettre dans le rouge ce dimanche car j'aurais dû récupérer pendant plusieurs jours. Ici, je peux reprendre l'entraînement dès lundi." Même s'il s'est imposé assez facilement, Kimeli a vu un Grimard en grande forme. "Il a été très fort, mais je comptais bien le distancer dans le dernier tour", a déclaré le protégé de Tim Moriau. Pensionnaire de l'OEH, Isaac Kimeli, 28 ans, se concentre uniquement sur la saison d'été. Il n'ira pas à Istanbul pour disputer l'Euro en salle. "Je veux me qualifier pour le 10.000 mètres des Mondiaux dès les championnats de Belgique en avril. Ce serait aussi agréable de devenir champion de Belgique de cross dans deux semaines." John Heymans, qui doit être de la partie en Turquie six jours plus tard, envisage aussi de disputer le National à Bruxelles le 26 février. "Cela ne semble pas idéal pour son Euro mais s'il se sent en bonne forme, il est évidemment le bienvenu. Ce serait un beau duel", a ponctué Kimeli. (Belga)