Cross Cup - Victorieuse à Diest, Lisa Rooms espère des jambes "à la Wout van Aert" pour le National

A Diest, Rooms a remporté son duel avec Chloé Herbiet, parvenant à faire la différence dans le dernier kilomètre. "J'avais confiance en mon finish, je sais que je suis performante dans le dernier tour. J'ai eu la sensation de globalement contrôler la course." Rooms dispute actuellement sa meilleure saison hivernale, elle qui a consolidé son avance au classement général de la Cross Cup avant l'épilogue bruxellois. "Tout se passe très bien. J'ai franchi les étapes voulues cet hiver, je suis satisfaite. Le National sera désormais très important. Le parcours à Laeken est super beau et ce titre de championne de Belgique est très haut dans la liste de mes objectifs. Je pense malgré tout que Chloé Herbiet aura un avantage au regard du parcours. Elle est plus légère que moi et devrait mieux passer les bosses. Il faudra espérer que ma condition soit un peu meilleure que la sienne et avoir des jambes à la Wout van Aert." (Belga)