Décès d'un gardien de but de 25 ans qui s'effondre après avoir intercepté un ballon

L'équipe de Winkel Sport B jouait samedi soir contre le Westrozebeke en deuxième division provinciale du Brabant occidental. Au début de la seconde mi-temps à domicile, le club a bénéficié d'un penalty. Le gardien de but de Sint-Eloois-Winkel a intercepté le balle, mais s'est effondré ensuite. Le match a été immédiatement interrompu et les secouristes ont tenté durant une demi-heure de réanimer le gardien sur le terrain. Le jeune homme a ensuite été transporté à l'hôpital, où il est toutefois décédé. Les causes de son décès ne sont pas encore établies, une autopsie sera réalisée lundi. (Belga)