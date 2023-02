Les Belges à l'étranger - A dix, l'Atletico surgit en fin de match au Celta Vigos'impose

En Allemagne, le Hertha Berlin a réussi une bonne opération dans la lutte pour le maintien en battant 4-1 Mönchengladbach, qui a ouvert la marque par Nico Elvedi (17e, 0-1). Jessic Ngankam (30e, 1-1) et Marton Dardai (52e, 2-1) avaient porté les visités au commandement lorsque Dodi Lukebakio est monté au jeu (65e). Après que Derry Scherhant a inscrit son premier but (90e+1, 3-1). Lukebakio a encore alourdi le score sur penalty (90e+7, 4-1). Après 20 journées, le Hertha est 16e et barragiste (17 points) et Mönchengladbach recule en 10e position (26 points). (Belga)