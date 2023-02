Les Belges à l'étranger - Lens et Loïs Openda, battus à Lyon, font du surplace

Pourtant dominés par les Sang & Or en début de match, les Gones ont ouvert le score grâce à Alexandre Lacazette, bien lancé par Cherki (1-0, 23e). Les Lensois ont assez logiquement égalisé à la faveur d'une déviation de Deiver Machado, ancien joueur de La Gantoise (1-1, 39e). C'est une perte de balle d'Openda, pressé par Caqueret, qui a provoqué le 2e but de l'OL. Cherki, encore lui, a marqué le goal de la victoire d'un beau tir croisé (2-1, 64e). Malgré plusieurs occasions dans les dernières minutes, notamment de Fofana et Sotoca, Lens n'a pas pu éviter la défaite. Au classement, le Racing reste 4e avec 46 points, derrière le PSG (54), Marseille (49) et Monaco (47). Lyon, grâce à un bilan de 10 points sur 12, est 9e avec 35 points. (Belga)