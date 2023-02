Les Belges à l'étranger - L'Olympique de Marseille s'impose à Clermont grâce à un doublé d'Alexis Sanchez

Après un début de match retardé de 45 minutes en raison d'incidents survenus aux abords du stade, le sport a pu reprendre ses droits. Le premier acte, mouvementé au niveau de l'arbitrage, a vu Clermont Foot se voir refuser un but (24e) avant que l'arbitre ne désigne, après intervention de l'arbitrage vidéo, le point de pénalty en pour une faute de main sur un coup franc de Ruslan Malinovskyi, ancien joueur de Genk. Alexis Sanchez, sans trembler, a ouvert le score (0-1, 44e). L'attaquant chilien, meilleur buteur de l'OM cette saison, a inscrit son 9e but en championnat cette saison en fin de partie (0-2, 81e). Les Marseillais d'Igor Tudor ont donc pleinement profité du revers du Paris Saint-Germain, battu par l'AS Monaco en début de soirée (3-1), pour revenir à cinq longueurs du leader. Parisiens (54 pts) et Marseillais (49 pts) se retrouveront le 26 février en championnat. (Belga)