Météo - Dimanche gris, lundi au soleil

Dimanche soir et la nuit suivante, les éclaircies apparues localement sur le sud-est s'élargiront avant de s'étendre vers le nord. Des nuages bas et du brouillard pourront toujours s'accrocher en Ardenne. Les minima varieront entre 0 et 3 degrés en fonction des éclaircies. Le vent sera faible à modéré de secteur est tournant vers le sud à sud-est. Lundi matin, certaines régions profiteront déjà du soleil alors que d'autres seront encore plongées dans les nuages bas et le brouillard. En journée, le ciel bleu s'imposera partout. Les maxima se situeront entre 10 et 12 degrés sous un vent faible de sud à sud-est. Mardi et mercredi, le temps sera ensoleillé avant le retour des nuages et d'un risque de précipitations jeudi. il fera doux pour la saison avec des maxima de 8 à 12 degrés. (Belga)