PGA Tour - Scheffler à 18 trous de garder son titre à l'Open de Phoenix et de la place de N.1 mondial

Le numéro 2 mondial, 26 ans, n'est plus qu'à 18 trous de conserver son titre dans cette épreuve et d'une place de numéro 1 qu'il ravirait au Nord-Irlandais Rory McIlroy, 26e de cet Open de Phoenix après le 3e tour. L'Américain a rendu une carte de 68 samedi, avec quatre birdies pour un bogey, à trois sous le par. Avec un total de 200, il devance de deux coups le Canadien Nick Taylor et l'Espagnol Jon Rahm, numéro 3 mondial. - Classement après le 3e tour (par 71): 1. Scottie Scheffler (USA) 200=68-64-68 -13 2. Nick Taylor (Can) 202=66-69-67 .Jon Rahm (Esp) 202=68-66-68 4. Jordan Spieth (USA) 203=71-63-69 . Adam Hadwin (Can) 203=66-66-71 (Belga)