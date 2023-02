Revers électoral pour le parti du chancelier allemand à Berlin

Même si cette défaite s'est jouée surtout sur des enjeux locaux, elle intervient alors qu'au plan national Olaf Scholz est critiqué notamment pour ses atermoiements en vue de soutenir militairement l'Ukraine. L'Union chrétienne-démocrate (CDU) de l'ex-chancelière Angela Merkel est arrivée en tête de l'élection pour le parlement local de la capitale allemande avec autour de 28% des suffrages (+ 10 points), contre environ 18% pour les sociaux-démocrates du SPD - leur pire résultat depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale - et aussi 18% pour les écologistes, selon les premières estimations des chaines ARD et ZDF. C'est la première fois depuis 1999 que le SPD est ainsi devancé par les conservateurs. Le parti d'Olaf Scholz risque d'avoir du mal dans ces conditions de conserver le poste de maire de la ville-Etat de Berlin qu'il détient depuis plus de 20 ans. Même si arithmétiquement, selon les premiers chiffres, il pourrait conserver une majorité de sièges avec ses partenaires actuels de coalition, écologistes et gauche radicale. Lors du dernier scrutin au parlement local berlinois en 2021, le SPD était encore parvenu à sortir en tête, avec un peu plus de 21%. (Belga)