Séismes en Turquie et en Syrie - Le bilan passe à plus de 28.000 morts, des personnes encore sauvées des décombres

(Belga) Les secouristes ont continué samedi de retirer des personnes vivantes des décombres - dont un bébé de sept mois - cinq jours après le puissant séisme qui a tué plus de 28.000 personnes et fait des millions de sans-abris en Turquie et en Syrie.