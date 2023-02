Séismes en Turquie et en Syrie - L'équipe B-Fast est arrivée en Turquie, la situation sécuritaire "sous contrôle"

"La sécurité de nos membres est une priorité absolue. Ils sont habitués à de telles conditions. Des mesures ont été prises. Il y a un risque, mais il est sous contrôle", a-t-il précisé alors que l'Allemagne et l'Autriche ont annoncé samedi suspendre leurs opérations de sauvetage en Turquie invoquant "la situation sécuritaire" sur place. "Il y a eu des agressions entre des groupes", avait déclaré à l'AFP un porte-parole à Vienne, sans donner plus de détails. L'aide logistique et médicale belge commence donc à s'organiser sur le terrain. Objectif? Etablir un hôpital de campagne de la taille d'un terrain de football. "Cette contribution s'inscrira dans la durée en fonction des besoins sur place, nous pourrons fonctionner pendant plusieurs semaines", a indiqué l'ambassadeur de Belgique en Turquie Paul Huynen. "La Belgique fait partie des 4 pays européens qui vont fournir un hôpital de campagne, aux côtés de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Et nous sommes le premier pays à être arrivé sur place". (Belga)