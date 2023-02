Serie A - Naples s'impose facilement contre la Cremonese et garde sa large avance en tête

Le Napoli, avec cette 19e victoire en 22 journées, compte provisoirement seize points d'avance sur son dauphin l'Inter Milan, en déplacement lundi soir sur le terrain de la Sampdoria Gênes (19e). La Cremonese a beau être engluée à la dernière place, sans victoire en championnat, le Napoli se méfiait du promu qui était venu l'éliminer en huitième de finale de Coupe d'Italie au stade Diego Maradona (2-2 a.p., 4-5 aux t.a.b.). Les Lombards ont joué sans complexes, mais ont dû céder face aux jambes de feu de l'ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia qui s'en est allé seul ouvrir la marque d'un tir croisé: but marqué à la 22e minute de la 22e journée pour célébrer son 22e anniversaire. Neuvième but en championnat de la sensation de la saison, également meilleur passeur du championnat (9 passes). Victor Osimhen, lui, n'attend pas d'avoir quelque chose à fêter pour marquer: buteur lors des six derniers matches du Napoli en championnat, l'ancien joueur du Sporting de Charleroi a récidivé de près (65e) pour conforter sa place de meilleur buteur (17 buts). Ce but a assommé la Cremonese, qui a craqué une dernière fois sur un tir d'Eljif Elmas (79e). (Belga)