Suspect armé à Miss Belgique - "Même le siège de Miss Belgique a été fouillé"

En début de soirée, il a semblé que la cérémonie n'aurait pas lieu, la salle de Plopsaland à La Panne ayant été évacuée en raison de la menace. En fin de compte, une attaque ayant été évitée et un suspect armé interpellé par la police, le show a pu se dérouler comme prévu. . Par mesure de sécurité, la salle et les coulisses ont en effet été complètement fouillées par des chiens renifleurs. La procédure a engendré du retard sur le programme de la cérémonie. "Au début, nous ne savions pas bien ce qu'il se passait. En fin de compte, nous avons été mis au courant et il a été question d'annuler le spectacle. Je ne voulais pas en arriver là, mais nous voulions aussi que tout soit sûr", détaille encore Mme Devos. "C'est pourquoi nous avons laissé les chiens renifleurs contrôler chaque recoin de la salle, même le siège de Miss Belgique a été fouillé", témoigne l'organisatrice. Mais la présidente se dit tout de même satisfaite du déroulé de la cérémonie. "Tous le monde a réalisé une très belle prestation malgré cette pression. Je n'ai constaté aucune erreur. Les finalistes ont été brillantes et je suis très fière d'elles", conclut Mme Devos. (Belga)