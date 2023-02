"Un objet non identifié" abattu au-dessus du Canada

"J'ai ordonné que soit ramené au sol un objet non identifié qui violait l'espace aérien canadien", a tweeté M. Trudeau. "Des avions du Canada et des États-Unis ont été dépêchés sur les lieux, et le tir provenant" du F-22 américain "a atteint l'objet". L'objet n'a pas encore été identifié, et M. Trudeau affirme être en contact avec le président américain Joe Biden à ce sujet. Les forces armées canadiennes vont procéder à des analyses des débris. Cet évènement survient après que les USA ont abattu vendredi, sur l'ordre du président Biden, un "objet volant à haute altitude" au-dessus de l'Alaska. Une enquête est encore en cours alors que l'objet non identifié n'a pas encore été retrouvé dans les eaux américaines. Cet objet en Alaska est cependant un peu plus petit que le ballon d'observation chinois qui avait été abattu par les autorités américaines le 4 février dernier. Washington craignait que l'engin soit utilisé à des fins d'espionnage. L'incident a jeté un froid sur les relations diplomatiques sino-américaines. (Belga)