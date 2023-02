WTA Doha - Elise Mertens rejoint le 3e tour des qualifications

Elise Mertens, 27 ans, 32e mondiale, a pris la mesure en trois sets de la Polonaise Magdalena Frech (WTA 104), 25 ans, 6-2, 3-6 et 6-0. La partie a duré 2 heures (2h02). Au troisième et dernier tour la numéro 1 belge sera opposée à la Suissesse Jill Teichmann (N.3), 28 ans, 25e mondiale, ou la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 148), 25 ans Samedi, Maryna Zanevska, 29 ans, 77e mondiale, avait abandonné après le premier set lors de son premier tour de qualifications contre la Bulgare Viktoriya Tomova (WTA 101), 27 ans, alors que la numéro 3 belge avait perdu la première manche 7-5. Deux Belges sont engagées dans le tableau final en double. Associée à la Bélarusse Victoria Azarenka, Elise Mertens jouera au premier tour contre la 3e paire tête de série formée par la Néerlandaise Demi Schuurs et l'Américaine Desirae Krawczyk. Kirsten Flipkens, qui fait la paire avec l'Allemande Laura Siegemund, a hérité elle en entrée des Japonaises Makoto Ninomiya et Shuko Aoyama. (Belga)