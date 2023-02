Après quatre ans d'absence, Brussels Airlines relance ses cours contre la peur de voler

"Maintenant que le secteur des voyages retrouve doucement sa vitesse de croisière, les Belges ayant peur de l'avion cherchent aussi plus souvent de l'aide", expose Brussels Airlines. C'est pourquoi un nouveau cours intitulé "Fear of Flying" est organisé au mois de mars, pour la première fois en quatre ans. Le programme, pour lequel il faut tout de même débourser 1 000 euros, comprend un entretien individuel, une formation théorique, des exercices pratiques avec éventuellement un accompagnement utilisant la réalité virtuelle et enfin, une mise en pratique pendant un vol réel. Le cursus a été créé en 2006 en coopération avec l'Université de Gand et repose sur des bases scientifiques. Les organisateurs avancent un taux de réussite "largement supérieur à 80 %". "En raison de la pandémie de Covid, nous avons mis le cours 'en suspens' pendant un certain temps, mais nous avons continué à peaufiner notre approche. Nous avons depuis lors acquis une meilleure compréhension du fonctionnement de l'anxiété et nous sommes convaincus que nous pouvons encore mieux accompagner les personnes qui ont peur de l'avion", fait valoir la psychologue et thérapeute comportementale Marieke Impens, de The Human Link. Le voyagiste TUI propose également des cours pour apprendre à gérer sa peur de l'avion. Il collabore à cette fin avec FreeSky. (Belga)