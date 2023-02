Arnaud De Lie change son programme et disputera le Circuit Het Nieuwsblad

Le jeune coureur, déjà vainqueur à trois reprises depuis le début de la saison, ne devait initialement pas s'aligner sur cette course. Le Circuit Het Nieuwsblad a été ajouté à son calendrier "après consultation" entre le coureur et l'encadrement de l'équipe belge. "Nous sentons qu'avec sa forme actuelle, il peut être un ajout précieux à l'équipe", a indiqué Lotto Dstny sur Twitter. "Arnaud lui-même a suggéré d'effectuer ce changement, car il pense qu'il peut engranger une expérience importante pour la suite de sa carrière. Pour garder un bon équilibre dans son calendrier, Le Samyn (28 février, ndlr) a été supprimé de son programme." De Lie, 20 ans, compte déjà trois victoires cette saison : le Grand Prix de la Communauté de Valence et deux étapes de l'Étoile de Bessèges. Le 'Taureau de Lescheret' n'avait pas disputé le Nieuwsblad l'an passé lors de sa première saison professionnelle. (Belga)