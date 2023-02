ATP Rotterdam - David Goffin affrontera le Français Grégoire Barrère au premier tour

Ce sera le troisième duel entre le Liégeois de 32 ans et le Francilien de 28 ans. Goffin a remporté les deux premiers, chaque fois en Grand Chelem et sans perdre le moindre set, au premier tour de Roland-Garros (2016) puis au 2e de l'US Open (2019). En cas de victoire face à Barrère, le N.1 belge défiera le vainqueur du duel entre l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 56) et le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 7/N.3), tenant du titre. C'est la 10e fois que le Belge jouera le rendez-vous néerlandais. Il a été battu en finale par le Français Jo-Wilfried Tsonga en 2017. L'année suivante, il avait dû abandonner en demi-finale après avoir reçu une balle dans l'œil lors d'un duel contre Grigor Dimitrov. En 2022, il s'était incliné au premier tour devant l'Australien Alex de Minaur. De son côté, Zizou Bergs, 23 ans et 124e mondial, n'est pas parvenu à s'extirper des qualifications. Il a été éliminé au premier tour par le Français Quentin Halys, 62e mondial. En double, Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le tableau final, où ils défieront les Néerlandais Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp, bénéficiaires d'une invitation. (Belga)