Classement ATP : David Goffin, 41e, perd une place, Novak Djokovic toujours premier

Goffin n'a pas joué de tournoi la semaine passée. Il disputera cette semaine l'ATP 500 de Rotterdam. Le sommet de la hierarchie mondiale est inchangé : le Serbe Novak Djokovic devance l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Grec Stefanos Tsitsipas. Le premier changement intervient au septième rang, où l'Américain Taylor Fritz dépasse le Canadien Felix Auger-Aliassime. Vainqueur du tournoi de Montpellier, l'Italien Jannik Sinner grimpe de trois places pour se hisser en 14e position. Lauréat à Cordoba, l'Argentin Sebastian Baez bondit de 11 places, au 36e rang. Premier Chinois à s'imposer sur le circuit ATP avec sa victoire à Dallas, Yibing Wu réalise une percée encore plus spectaculaire, passant de la 97e à la 58e place. En ce qui concerne les autres joueurs belges, Zizou Bergs perd 12 places et recule au 124e rang. Joris De Loore poursuit sa remontée et, avec un gain de trois places, est 206e. Kimmer Coppejans recule lui de 16 places et est 235e. (Belga)