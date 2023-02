Elise Mertens contre l'Américaine Danielle Collins 42e mondiale, au 1er tour avant Swiatek

Elise Mertens, 27 ans, 37e mondiale, est menée 2 à 1 dans ces confrontations sur le circuit avec cette Américaine de 29 ans, 42e joueuse du monde. Si la numéro 1 belge avait remporté leur premier duel à Wimbledon en 2019, Danielle Collins avait pris sa revanche à Chicago en 2021 et surtout à l'Open d'Australie en 2022 sur la route de sa finale à Melbourne. Le vainqueur de leur 4e confrontation sur le circuit sera opposé au 2e tour (8es de finale) à la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek (N.1), 21 ans, exemptée du premier tour. Elise Mertens est aussi dans le tableau final en double. Associée à la Bélarusse Victoria Azarenka, elle jouera au premier tour contre la 3e paire tête de série formée par la Néerlandaise Demi Schuurs et l'Américaine Desirae Krawczyk. Une autre joueuse Belge, Kirsten Flipkens, qui fait la paire avec l'Allemande Laura Siegemund, a hérité elle en entrée des Japonaises Makoto Ninomiya et Shuko Aoyama. (Belga)