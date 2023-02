Grégory Wathelet deux fois sur le podium au Grand Prix de Thermal

(Belga) Grégory Wathelet a trustés les deuxième et troisième places du Grand Prix du jumping trois étoiles de Thermal, en Californie, dimanche. Le Liégeois, 42 ans, a signé un barrage sans faute avec le hongre de 14 ans Clarity, mais la cavalière américaine Elisa Broz,18 ans, s'est montrée soixante centièmes plus rapide avec sa jument belge de 13 ans Kardenta. En selle sur son étalon de 13 ans Ace of Hearts, Wathelet a été le plus rapide des six barragistes, mais il a écopé de quatre points de pénalité.