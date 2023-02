Ives Serneels espère pouvoir "être plus compétitif contre des équipes de pointe"

"De solides adversaires, mais cela tombe bien. Il nous faut être plus compétitif contre des équipes du top", a commenté le sélectionneur de l'équipe nationale de football féminin réunie lundi à Tubize. "Avec tout le respect pour ces équipes, nous ne devons plus jouer des rencontres contre le Kosovo ou l'Albanie. Nous allons avoir six rencontres en trois mois contre des équipes de haut niveau. C'est comme si nous allions jouer deux championnats d'Europe. Je suis donc très content de pouvoir commencer l'année par ce tournoi. Nous sommes 10e au classement européen (20e mondial), de ce fait nous sommes en division A, dans le pot 3. Nous ne pouvons plus monter, mais bien descendre si l'on est dernier. Cela ne voudrait cependant pas dire que nous ne pourrons pas aller à l'Euro. Le 3e doit jouer un barrage. Avec ce nouveau système, se qualifier pour les JO est même possible encore. Auparavant, il fallait être dans le top 3 des équipes européennes au Mondial." Les Red Flames ont bouclé une année 2022 riche en émotions. A l'Euro en juillet, elles ont atteint les quarts de finale, éliminées dans les arrêts de jeu par la Suède. Elles n'ont cependant pas réussi ensuite à se qualifier pour la Coupe du monde 2023 après une élimination au premier tour des barrages au Portugal. Après l'Arnold Clark Cup, le prochain match de préparation est prévu le 11 avril contre la Slovénie à Louvain. La Belgique prépare les qualifications pour l'Euro de septembre. (Belga)