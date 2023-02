La Belgique soutient la Commission pour combattre en justice la loi hongroise homophobe

Dès 2021, la Belgique s'était positionnée en pointe de ce combat, poussant 17 autres États membres à adopter une déclaration commune exprimant leur inquiétude face à cette législation qui, sous couvert de la protection de l'enfance, discrimine les personnes LGBTQI+ et viole le droit à la liberté d'expression. Le maintien de cette loi par le gouvernement de l'ultra-conservateur Viktor Orban avait poussé la Commission à porter l'affaire devant la justice européenne, en décembre dernier. "La lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles (SOGIESC) est une priorité de la politique intérieure et extérieure belge", souligne la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, dans un communiqué. Elle rappelle qu'en mai dernier, le gouvernement fédéral a approuvé le troisième plan d'action national "Pour une Belgique LGBTQI+ friendly", dont l'un des objectifs est de prendre des initiatives au niveau international et européen en faveur des droits des personnes LGBTQI+. "Nous constatons que les droits de la communauté LGBTQI+ sont soumis à une pression croissante dans de nombreux pays, y compris en Europe. Cela nous a été clairement expliqué la semaine dernière lors d'une réunion avec, entre autres, des ONG de défense des droits de l'homme, organisée à ma demande lors de ma visite en Hongrie. C'est une tendance inquiétante qui doit être inversée", selon la cheffe de la diplomatie belge. (Belga)