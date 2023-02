La Ville de Bruxelles militera pour l'instauration d'une consigne sur les canettes

En 2022, les balayeurs de la Ville de Bruxelles ont collecté 2.334 tonnes de déchets sauvages en rue. Au niveau de la Région bruxelloise, selon les chiffres de 2021, il est question de 1.345 tonnes. En général, les bouteilles en plastique et les canettes représentent environ 40% du volume des déchets sauvages. Afin de diminuer la présence de cannettes et bouteilles en rue, les Régions flamande et wallonne ont lancé des démarches pour instaurer une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique. Depuis 2017, l'Alliance pour la Consigne réunit des organisations agricoles et environnementales, des villes, des communes et des entreprises. Celles-ci appellent les gouvernements à mettre en place un système de consigne. Dans une motion adoptée par le conseil communal, la Ville de Bruxelles s'engage à porter ce message auprès de la Région bruxelloise; à mener une campagne d'information, de prévention et de sensibilisation dans le journal des habitants le "Brusseleir", à utiliser le logo de l'Alliance de la Consigne lors d'événements organisés par la ville et à renforcer le tri des bouteilles PET et canettes. Les libéraux et la N-VA se sont abstenus lors du vote, jugeant que la propreté ne constitue pas une priorité pour le collège. (Belga)