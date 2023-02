L'ancien président du sp.a John Crombez est candidat bourgmestre à Ostende

L'ancien président du sp.a s'est fait discret dans les médias ces derniers temps et le doute planait sur sa participation aux élections de 2024. "C'est en partie pour cette raison que nous avons fait savoir que je serais tête de liste", a-t-il expliqué. "Je veux prendre le temps de discuter avec les Ostendais et de préparer un plan d'avenir dynamique pour la ville. Lorsqu'on est proche des élections, c'est le temps de la campagne, des débats, etc. Maintenant, j'ai le temps de dialoguer pour rédiger un plan", a-t-il ajouté. La cité côtière fut pendant 20 ans un bastion socialiste dont l'homme fort était l'ancien président et vice-Premier ministre Johan Vande Lanotte. En 2018, les socialistes ont été envoyés dans l'opposition au profit d'une alliance Open Vld, Groen, N-VA, CD&V qui a confié le maïorat au libéral Bart Tommelein. (Belga)