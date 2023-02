NBA : Boston se joue de Memphis, Toronto bat Detroit de justesse

Privés de Jaylen Brown, Marcus Smart et Malcolm Brogdon, les Celtics menaient 61-48 au repos avant de voir les Grizzlies recoller au score dans le troisième quart-temps (82-81). Porté par un très bon Derrick White (23 points, 10 passes), Boston reprenait le large en fin de match. Les Celtics ont brillé collectivement, avec huit joueurs à 10 points ou plus. Les 25 points de Ja Morant n'ont pas suffi aux Grizzlies. Boston signe une 41e victoire cette saison, la quatrième de suite, pour 16 défaites et trône en tête de la conférence Est avec le meilleur bilan de toute la ligue. Memphis (34 points, 22 défaites) est deuxième à l'Ouest. Toronto a battu Detroit 119-118 au terme d'un match serré jusqu'au bout. Les Raptors ont mené pendant presque tout le match, mais n'ont jamais réussi à distancer réellement les Pistons. Fred VanVleet a mis 35 points pour Toronto, Bojan Bogdanovic a terminé avec 33 points pour Detroit. Toronto occupe la 10e position à l'Est avec 27 victoires et 31 défaites. Detroit (15 victoires, 43 défaites) est 14e. (Belga)