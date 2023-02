Nouvelles tensions entre gardes-côtes philippins et chinois

L'incident est survenu le 6 février à quelque 20 kilomètres de l'atoll Second Thomas, dans l'archipel des Spratleys, où sont stationnés des soldats philippins, a fait savoir Manille dans un communiqué. Un bateau des gardes-côtes chinois a dirigé deux fois un laser vert "de type militaire" vers le navire philippin. Le vaisseau chinois a également procédé à des "manoeuvres dangereuses" en s'approchant à environ 140 mètres du bateau. Le patrouilleur philippin participait à une "mission de rotation et de réapprovisionnement" à destination de soldats occupant un navire abandonné de la marine et échoué sur le banc de sable pour faire valoir les revendications territoriales de Manille. "Le blocage délibéré des bateaux du gouvernement philippin qui acheminent de la nourriture et du matériel à nos soldats ... est un mépris flagrant et une violation claire des droits souverains" de Manille "dans cette partie de la mer occidentale des Philippines", ont déclaré les gardes-côtes philippins en désignant par ce terme les eaux à l'ouest du pays. On ignore si la mission de réapprovisionnement à destination de l'atoll a pu être menée à bien. Des bateaux privés sont habituellement employés pour le transport des vivres et du matériel et escortés par les gardes-côtes. Il s'agit du dernier incident maritime en date entre Pékin et Manille, en désaccord au sujet de cette mer, un espace stratégique aux riches ressources énergétiques et halieutiques. Pékin en revendique la quasi-totalité, mais les Philippines ainsi que le Vietnam, la Malaisie et Brunei y ont également des prétentions. La Chine a ignoré un jugement d'un tribunal international selon lequel ses revendications sont sans fondement légal. (Belga)