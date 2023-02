Procès des attentats à Bruxelles - Les enquêteurs encore confrontés aux questions des parties sur leur présentation

Afin de faciliter le bon déroulement du procès, il avait été convenu que l'ensemble des parties devraient attendre la fin de l'exposé des enquêteurs avant de poser leurs questions. Le dossier étant particulièrement important, cette présentation s'est longuement étalée entre le 21 décembre et le 9 février, provoquant des frustrations dans les rangs de la défense qui, selon les dires de plusieurs avocats, "rongeait son frein", dans l'attente de pouvoir réagir au témoignage des enquêteurs. Les premières questions ont finalement pu être posées jeudi dernier. Les premiers intervenants sur les lieux des attentats ont ainsi dû répondre aux interrogations des parties. Après quoi, ce sont les témoins des phases 2 et 3 de l'exposé, soit celles portant sur l'enquête en tant que telle et sur les portraits des accusés, qui ont été soumis à la question. Jeudi, seul le parquet a toutefois eu l'occasion de commencer son interrogatoire. La séance se poursuivra donc lundi et devrait s'étaler sur toute la semaine, la défense ayant déjà affirmé qu'elle avait "de nombreuses questions. (Belga)