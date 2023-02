Sander Gillé et Joran Vliegen passent le premier tour du tableau final ATP Rotterdam

Sander Gillé, 32 ans, 55e mondial en double, et Joran Vliegen, 29 ans, 56e, ont battu en entrée de tableau final les Néerlandais Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp, bénéficiaires d'une invitation: 6-3, 5-7 et 10/3 au super jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 22 minutes. La paire belge de Coupe Davis affrontera en quarts de finale soit les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, deuxième paire tête de série, soit le Kazakhstanais Alexander Bublik et le Suisse Stan Wawrinka En simple, si Zizou Bergs n'a pu passer le cap des qualifications, David Goffin, 32 ans, 41e mondial, affrontera lui en soirée le Français Grégoire Barrère, 25 ans, 71e au classement ATP, et issu des qualifications, au premier tour du tableau final. (Belga)